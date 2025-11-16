BIST 10.566
İsrail ordusu işgal ettiği Suriye'nin ganeyinde ihlallerini sürdürüyor

İsrail ordusu işgal ettiği Suriye'nin ganeyinde ihlallerini sürdürüyor

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin güney kırsalındaki Sayda el-Culan köyüne girerek ihlallerini sürdürdü.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, işgal güçlerine ait 5 araçtan oluşan bir birliğin köye girdiğini ve kısa bir süre sonra geri çekildiğini aktardı.

Haberde, "İsrail işgal güçlerinin dün de Dera’nın batısında, Yermuk Havzası bölgesinde yer alan Ma’rıyye köyünün çevresine ilerlediği" belirtildi.

Ayrıca, Suriye hükümetinin İsrail ihlallerini ve saldırılarını kınadığı ve uluslararası toplumu saldırıların durdurulması için net ve kararlı bir tavır almaya çağırdığı kaydedildi.

İsrail, 1974 yılında imzalanan Çatışmaların Ayrıştırılması Anlaşması’nı, uluslararası hukuk kurallarını ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal ederek Suriye topraklarına yönelik saldırılarını sürdürüyor.

