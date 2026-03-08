BIST 12.793
DOLAR 44,07
EURO 51,20
ALTIN 7.301,96
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusu: İran'da 24 saatte 400'den fazla hedefe saldırı düzenlendi

İsrail ordusu: İran'da 24 saatte 400'den fazla hedefe saldırı düzenlendi

İsrail ordusu, son 24 saat içinde İran'da 400'den fazla hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı.

Abone ol

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, İsrail ordusunun İran'a yönelik son 24 saatte düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail hava kuvvetlerinin, İran'ın batısı ve merkezinde geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Hava kuvvetleri, son 24 saat boyunca İran'ın batısı ve merkezinde geniş çaplı saldırılar düzenledi ve İran yönetimine ait 400'den fazla hedef vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hedefler arasında balistik füze rampaları ile askeri üretim tesislerinin bulunduğu öne sürüldü. İsrail ordusu, İran'da bugüne kadar vurduğunu açıkladığı toplam hedef sayısına ilişkin ise genel bir bilgi paylaşmadı.

İran Kızılayı, ABD-İsrail'in saldırılarında 7 bin 943 konut, 1617 ticari birim, 32 sağlık merkezi, 65 okul ve Kızılaya bağlı 13 merkezin hedef alındığını duyurmuştu. ABD-İsrail'in saldırılarında 9 bin 669 sivil noktanın hedef alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Bu hedefler arasında 7 bin 943 konut, 1617 ticari birim, 32 sağlık merkezi, 65 okul ve Kızılay Teşkilatına bağlı 13 merkez bulunmaktadır." denilmişti.

Saldırılarda, 11 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 33'ünün yaralandığı aktarılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep FK Fatih Karagümrük ile puanları paylaştı
Gaziantep FK Fatih Karagümrük ile puanları paylaştı
Şarkıcı Çelik neden göstere göstere hayır işi yapıyor? Çelik eleştirilere cevap verdi!
Şarkıcı Çelik neden göstere göstere hayır işi yapıyor? Çelik eleştirilere cevap verdi!
Lübnan'da İsrail saldırılarında ölü sayısı 394'e yaralı sayısı 1130'a yükseldi
Lübnan'da İsrail saldırılarında ölü sayısı 394'e yaralı sayısı 1130'a yükseldi
Aras Kargo kadın lider oranını yüzde 40'a çıkarmayı hedefliyor
Aras Kargo kadın lider oranını yüzde 40'a çıkarmayı hedefliyor
Bir ile daha hızlı tren geliyor! Bakan Uraloğlu duyurdu
Bir ile daha hızlı tren geliyor! Bakan Uraloğlu duyurdu
İsrail ordusu, Lübnan’da Litani Nehri’nin güneyi için çıkardığı sürgün emrini yineledi
İsrail ordusu, Lübnan’da Litani Nehri’nin güneyi için çıkardığı sürgün emrini yineledi
İş Bankası ve FAO ortaklığıyla çiftçi kadınlara destek
İş Bankası ve FAO ortaklığıyla çiftçi kadınlara destek
Akbank kadın KOBİ'lere yönelik destek paketini güncelledi
Akbank kadın KOBİ'lere yönelik destek paketini güncelledi
Alfa Romeo'dan martta Junior ve Tonale modellerine yönelik kampanya
Alfa Romeo'dan martta Junior ve Tonale modellerine yönelik kampanya
Dursun Özbek'ten eşine vefa: Eşim benim başımın tacı.
Dursun Özbek'ten eşine vefa: Eşim benim başımın tacı.
İhracat devinden acı haber: 40 yıllık çikolata markası iflas bayrağını çekti
İhracat devinden acı haber: 40 yıllık çikolata markası iflas bayrağını çekti
Emine Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Emine Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı