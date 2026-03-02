BIST 13.346
DOLAR 43,97
EURO 51,48
ALTIN 7.567,41
İsrail Lübnan'da 30'dan fazla nokta için konum paylaştı: En az 300 metre uzaklaşın

İsrail Lübnan'da 30'dan fazla nokta için konum paylaştı: En az 300 metre uzaklaşın

İsrail ordusu, yoğun saldırılara başladığı Lübnan'da, çoğu başkent Beyrut'ta olmak üzere 30'dan fazla nokta için konum belirterek, Hizbullah'ın finans kuruluşu Karzı Hasen'in şubeleri için saldırı tehdidi yayımladı.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Lübnan içinde haritalar üzerinde gösterilmiş bazı bölgelerin kırmızıyla işaretlendiği 30'dan fazla konum paylaştı.

Sözcünün paylaştığı haritalarda başkent Beyrut dahil, Lübnan genelinde çok sayıda bölgenin yer aldığı görüldü.

İsrail Ordu Sözcüsü, Lübnan'da Hizbullah'ın finans kuruluşu Karzı Hasen'in şubelerinin vurulacağını duyurdu.

Haritalarda işaretlenmiş binalardan en az 300 metre uzaklaşılması gerektiğini ifade eden Adraee, binalara yaklaşılmasının tehlike oluşturacağını söyleyerek tehdit etti.

