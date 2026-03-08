ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaş 9. gününde şiddetlenerek sürüyor. İsrail ordusu, Tahran’da Devrim Muhafızları’nın hava ve uzay kuvvetleri karargahını hedef aldığını açıklarken, İran’dan yeni misilleme saldırıları başlatıldı ve Tel Aviv’de sirenler çaldı.

Abone ol

ABD-İsrail ve İran savaşı 9. günde şiddetlenerek devam ediyor. İsrail, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun karargahını vurdu.

İşte savaşta dakika dakika son gelişmeler...

18:23 | TEL AVİV'DE KIRMIZI ALARM: SİRENLER ÇALIYOR

ABD-İsrail’in saldırı düzenlediği İran'dan yeni misilleme başlatıldığının duyurulmasının ardından Tel Aviv ve çevresinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füzeleri önlemek için devreye girdiği bildirildi.

Saldırı tehdidi altındaki bölgelerde vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığı belirtilen açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalınması talimatı verildiği vurgulandı.

18:18 | ABD: SİVİLLERİN GÜVENLİKLERİNİ GARANTİ EDEMİYORUZ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM), İran'daki siviller için güvenlik uyarısı yayınladı.

ABD ordusu, İran'daki siviller için yaptığı güvenlik uyarısında, İran'ın askeri amaçlarla kullandığı tesislerin yakınındaki sivillerin güvenliklerini garanti edemediğini duyurdu.

18:15 | TAHRAN'DA ŞİDDETLİ PATLAMA SESLERİ

ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana geldi.

Başta Tahran'ın güneydoğusu olmak üzere kentte çok sayıda patlama meydana geldi.

Patlamalar sonrası kentteki çeşitli noktalardan yoğun dumanlar yükseldi.

Uçak seslerinin duyulmaya devam ettiği Tahran’da hava savunma sistemleri de aktif hale getirildi.

18:10 | ARAKÇİ: KOŞULSUZ ATEŞKES İSTİYORLAR, BU ASLA OLMAYACAK

ABD medyasından NBC News'a konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İsrail geçen yıl Haziran ayında bize saldırdığında, Trump'ın kullandığını ifadeyi biliyoruz: Koşulsuz teslimiyet. Bu onun paylaşımıydı ve bu gerçekleşmedi" dedi.Ayrıca Arakçi şunları söyledi: Direndik ve 12 gün sonra İsrailliler, koşulsuz ateşkes istediler. Bu yüzden asla pes etmeyiz. Asla teslim olmayız. Ne kadar sürerse sürsün direnmeye devam ederiz. Kendimizi savunmaya devam ediyoruz ve topraklarımızı, halkımızı ve onurumuzu savunuyoruz. Onurumuz satılık değil." dedi.

18:00 | İSRAİL: DEVRİM MUHAFIZLARI KARARGAHI VURULDU

İsrail ordusu, Tahran'a ek saldırılar düzenlediğini ve Devrim Muhafızları'nın hava ve uzay kuvvetlerinin karargahını hedef aldığını duyurdu.