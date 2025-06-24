İsrail İran ateşkesini ateşe atan olay! İran itiraf etti Trump: O bombaları atmayın!

İSRAİL ile İran arasındaki ateşkes sallantıda. İsrail, İran'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayıp Tahran'ı vuracağını duyurdu. İddiaya göre İran, ateşkes ilanından sonra İsrail'e ateş açtı. İsrail Ordusu, Tahran'dan 2 füzenin ateşlendiğini öne sürdü. Bu iddia Tahran tarafından önce yalanlandı, sonra itiraf geldi. Donald Trump da açıklama yaptı ve saldırı için hazırlanan İsrail'e patladı.

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İSRAİL - İran ateşkesi yürürlüğü girdikten sonra sıcak dakikalar yaşandı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek İsrail ordusuna Tahran’daki hedefleri yoğun şekilde vurma emri verdiğini duyurdu.

İran ateşkesi ihlal etti iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkesi İran'ın füze ateşleyerek ihlal ettiğini öne süren Katz, İsrail hükümetinin ateşkesin her türlü ihlaline karşı sert biçimde karşılık verme politikası kapsamında, Başbakan Binyamin Netenyahu ile koordinasyon içinde İsrail ordusuna söz konusu emri verdiğini ifade etti.

İran önce yalan dedi sonra itiraf etti

İran füze saldırısını ilk anda yalanladı. Ancak sonrasında yaptıkları açıklama ile 'İsrail'e son dakika' golü attıklarını itiraf ettiler. İran Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist rejimin dün geceki suçlarına karşılık, düşmana dayatılan ateşkesin yürürlüğe girmesine dakikalar kala Devrim Muhafızları Ordusu Sadık Vaat 3 Harekatı'nın 22. dalgasında işgal altındaki topraklara 14 füze atarak Siyonist rejimin askeri ve destek merkezlerini imha etti." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, ateşkesten dakikalar önce gerçekleştirilen saldırılar, "İsrail için tarihi ve unutulmaz bir ders" olarak nitelendirildi. ​​​​​​​

DONALD TRUMP İSRAİL'E KIZDI : O UÇAKLARI GERİ DÖNDÜRÜN ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Tahran'ı bombalayacağını duyurmasına çok kızdı. Trump kendisine ait siteden şunları yazdı:

-"İSRAİL. O BOMBALARI ATMAYIN. EĞER YAPARSANIZ BU BÜYÜK BİR İHLAL OLUR. PİLOTLARINIZI HEMEN EVE DÖNDÜRÜN. İRAN BİR DAHA ASLA NÜKLEER TESİSLERİNİ YENİDEN İNŞA ETMEYECEK".

Ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde İsrail ve İran arasında ateşkese gidileceğini duyurmuş, İsrail ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı.