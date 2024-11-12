İsrail iddialarının ardından DMM'den açıklama geldi!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye ile İsrail arasında ticaretin devam ettiğine yönelik ortaya atılan iddiaları net bir şekilde yalanladı.
Türkiye'nin İsrail ile ticaretinin devam ettiğine yönelik belli kesimler tarafından ortaya atılan iddiaların ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), açıklama geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), ortaya atılan bu iddiaları yalanladı.
DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
TÜRKİYE-İSRAİL ARASINDA TİCARET DEVAM EDİYOR MU?
* Türkiye-İsrail arasında ticaret mümkün değil çünkü Ticaret Bakanlığı sistemlerinde varış ülkesi olarak İsrail çıkarıldı.
GEMİ ACENTELERİNİN ÜLKEDE FAALİYETİ DURDURULABİLİR Mİ?
* Gemi acentelerine yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin alınması ise uluslararası ticari faaliyetlerde Türkiye'nin işlem ve zaman maliyetini yükseltecek ve Türkiye'yi dezavantajlı konuma düşürecektir.