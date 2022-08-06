İsrail Gazze'yi vuruyor! Çok sayıda ölü ve yaralı var Türkiye'den tepki!
İSRAİL, Gazze'ye yönelik başlattığı füze saldırılarını sürdürüyor. Gazze'ye atılan onlarca füze nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı. Saldırılara karşılık veren Gazze İsrail'e 160 füze fırlattı. Türkiye'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve AK Parti Grup Başkan Vekili Numan Kurtulmuş kınama mesajları yayınladı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik gece saatlerinde başlattığı saldırılar gündüz de devam etti. Saldırıda hayatını kaybedenlere ilişkin Filistin Sağlık Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şu ana kadar aralarında 5 yaşında bir çocuk, 23 yaşında bir kadının da bulunduğu toplam 11 kişinin hayatını kaybettiği, 80 sivilin yaralandığı ifade edilen açıklamada yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, İslami Cihad'a ait 26 yeni hedefin vurulduğu ifade edildi.
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları konuştu. "Gazze'deki Filistinlilere karşı işlenen suçların İsrail'in, asılsız bahanelerin arkasında sakladığı saldırgan niyetlerinin bir ifadesi olduğunu" belirten Heniyye, saldırıların durması gerektiğini dile getirdi.