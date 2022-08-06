İsrail Gazze'yi vuruyor! Çok sayıda ölü ve yaralı var Türkiye'den tepki!

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şu ana kadar aralarında 5 yaşında bir çocuk, 23 yaşında bir kadının da bulunduğu toplam 11 kişinin hayatını kaybettiği, 80 sivilin yaralandığı ifade edilen açıklamada yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.