İsrail Gazze'yi vurdu! Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 1 Filistinliyi şehit etti

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Filistinli bir genç şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 yaşındaki İmad Muhammed Nesir adlı Filistinli genç, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda şehit edildi.

İsrail'in Gazze'ye bugün düzenlediği saldırılarda ayrıca 4 Filistinli yaralandı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına yaklaşık 90 roket atıldığı, bu roketlerin çoğunun "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.



İsrail ordusu söz konusu olayda herhangi bir yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

İsrail basını ise atılan roketler nedeniyle Gazze Şeridi'ne yakın bölgelerde sık sık sirenlerin çaldığı, halka sığınaklarda kalma uyarısının yapıldığını aktardı.

Bölgede tansiyon giderek tırmanırken, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde roket ateşlendiği söylenen 2 noktanın hava aracıyla vurulduğunu duyurdu.

Ayrıca Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı noktaların tank atışıyla hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu, dün yaşanan olaylar nedeniyle bu sabahtan itibaren Gazze Şeridi sınırına yakın bölgelerde birçok yolu ve bir sahili şeridini kapattı.

Gazze-İsrail sınırında gerginlik artıyor

Gazze Şeridi'nden dün açıldığı söylenen keskin nişancı ateşi sonucu sınırda 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2 Filistinli şehit olmuş, 2'si yaralanmıştı.



Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterilerine katılan 2 Filistinli İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edilmişti.