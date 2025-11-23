İsrail: Gazze'de Hamas komutanını öldürdük

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne düzenlediği son saldırılarda Hamas’ın yerel komutanlarından Ala El Hadidi’nin öldürüldüğünü duyurdu. Gazze’de can kayıpları artarken, Hamas heyetinin ateşkes ihlallerini görüşmek üzere Kahire’ye gittiği bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne dün düzenlenen saldırılarda Hamas’ın yerel komutanlarından Ala El Hadidi’nin öldürüldüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada El Hadidi’nin, Hamas’ın üretim altyapısına malzeme temin etmekle görevli olduğu ifade edildi.

Ordunun açıklamasına göre, El Hadidi’nin ölümü, İsrail’in son günlerde Gazze’ye gerçekleştirdiği operasyonlardan birinde meydana geldi. İsrail hükümeti ve ordu, bu saldırıların, bir Hamas militanının “Gazze içinde İsrail kontrolündeki bölgeye girmesi” üzerine misilleme olarak gerçekleştirildiğini belirtiyor.

NETANYAHU: “BEŞ ÜST DÜZEY HAMAS ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ”

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, dün düzenlenen saldırılarda yalnızca El Hadidi değil, beş üst düzey Hamas üyesinin daha öldürüldüğünü söyledi.

Gazze sağlık yetkilileri ise İsrail saldırıları sebebiyle en az 20 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bölgedeki sağlık ekipleri, hedef alınan noktaların yoğun yerleşim bölgeleri olduğunu ve enkaz altında kalanların çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Ateşkese rağmen bölgede sivillerin öldüğü yönündeki bilgiler uluslararası kamuoyunda da endişe yaratıyor.

HAMAS HEYETİ KAHİRE’DE

Mısır güvenlik kaynakları ile Hamas yetkililerinin aktardığı bilgilere göre bir Hamas heyeti, arabulucularla görüşmek üzere Kahire’ye gitti.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir Hamas yetkilisi, görüşmelerde önceliğin İsrail’in “ateşkes anlaşmasını sürekli olarak ihlal etmesi” olacağını söyledi.

Ateşkes, geçtiğimiz ay Mısır, Katar, ABD ve Türkiye’nin arabuluculuğunda yürürlüğe girmişti. Ancak hem Hamas hem de İsrail, karşı tarafı anlaşmayı ihlal etmekle suçlamayı sürdürüyor.