İsrail Gazze'de binayı vurdu ölü ve yaralılar var! Bebeğin durumu vicdanları sızlattı
İsrail-Hamas savaşının 15'inci gününe girilirken Gazze İsrail bombardımanına uğramaya devam ediyor. Bugün İsrail savaş uçakları tarafından bugün bombalanan bir bina yıkıldı. Ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları 15. gününde sürüyor. İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Deyr Belah'ta Ebu Esed ailesine ait binaya İsrail'in düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Vatandaşlar, enkaz altındaki ölü ve yaralıları çıkarmaya çalıştı. Enkaz altından bir bebeğin kanlar içerisinde çıkarıldığı anlar görenleri bir kez daha kahretti.
İsrail- Hamas çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.