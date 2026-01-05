İsrail, Gazze'de 10 Filistinli esiri daha serbest bıraktı

Gazze'de, İsrail tarafından 10 Filistinli esiri daha serbest bırakılırken esirler Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştırıldı.Abone ol
İsrail'in serbest bıraktığı 10 Filistinli esir, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştırıldı.
SINIR KAPISI ÜZERİNDEN GEÇTİLER
Uluslararası Kızılhaç Örgütünden (ICRC) yapılan açıklamada, Kızılhaç ekiplerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısından 10 esirin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledilmesini kolaylaştırdığı belirtildi.
Açıklamada, Kızılhaç ekiplerinin, esirlerin aileleriyle iletişim kurmasını sağladığı ifade edildi.
Serbest bırakılan esirlerin sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.
13 EKİM'DE 1700 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILMIŞTI
İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 13 Ekim 2025'te Gazze’de yaklaşık 1700 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.