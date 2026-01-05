BIST 11.702
İsrail, Gazze'de 10 Filistinli esiri daha serbest bıraktı

Gazze'de, İsrail tarafından 10 Filistinli esiri daha serbest bırakılırken esirler Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştırıldı.

 İsrail'in serbest bıraktığı 10 Filistinli esir, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştırıldı.

SINIR KAPISI ÜZERİNDEN GEÇTİLER

Uluslararası Kızılhaç Örgütünden (ICRC) yapılan açıklamada, Kızılhaç ekiplerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısından 10 esirin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledilmesini kolaylaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, Kızılhaç ekiplerinin, esirlerin aileleriyle iletişim kurmasını sağladığı ifade edildi.

Serbest bırakılan esirlerin sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

13 EKİM'DE 1700 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 13 Ekim 2025'te Gazze’de yaklaşık 1700 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.

