İsrail Gayya Kuyusu'na odun taşıyor

ABD ve İsrail suikast sezonunu açtı. ABD’de Trump’a yönelik bir suikast girişimi olmuştu 13 Temmuz’da. ABD’de gizli servisler olağan şüpheli olarak görüldüğünden ABD Gizli Servis Başkanı istifa etmek zorunda kalmıştı. Amerikan derin devleti kendi ülkesinin başkanına suikast düzenlerse başka ülke devlet başkanlarına neler yapmaz ki.

O nedenle Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın, “Siyasi suikastların yaşandığı kritik bir dönem” mesajı oldukça önemlidir.

İsmail Heniyye,

Fuad Şükür,

Muhammed Deyf suikastları.

Mossad’ın tanınır, bilinir olması dünya çapında yaptığı suikastlar sonucunda olmuştur. Dünya çapında ses getiren ve nokta atışı eylemler, suikastlar yapılırken CIA’den destek almama ihtimali söz konusu olamaz. İsmail Heniyye suikastında olduğu gibi…

Heniyye’nin suikasta maruz kaldığı apartmanın fotoğrafları İsrail basınında değil, ABD gazetelerinde yayınlanmıştır. Suikasta dair detay bilgiler yine ABD basınına servis edilmiştir. Bu detay bilgiler ancak o suikastları planlayanların mutfağında olabilir.

İsmail Heniyye’nin suikastından sonra İsrail sokaklarında coşku hâkim olurken, katil Netanyahu ve kukla yönetimi oldukça suskun. Başkanlık ofisinden Heniyye fotoğrafıyla paylaşım yapıldı.

“Her birisinin sırası gelecek”,

“Ne dediğine dikkat edeceksin” şeklinde.

Ancak Netanyahu’dan gelen talimatla paylaşımlar kaldırıldı. İsrail, Heniyye’nin suikastının yaşandığı günden bu yana oldukça suskun. Ölüm sessizliğinde.

İsrail, Hamas’ın askeri sorumlusu Muhammed Dayf’ın 13 Temmuz’da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Trump suikastı da 13 Temmuz’da planlanmıştı. Suikast mevsimi geldi. Dünyada av sezonu açıldı.

CIA desteği olmadan Mossad’ın aynı gece Beyrut’ta Hizbullah’a, Tahran’da Hamas liderine suikast yapması mümkün değildir.

İngiltere, ABD ve İsrail dünya adına büyük tehdit. Endişelenmemek mümkün değil. Bu üç devlet ortak akılla hareket ediyor.

Bu üçü bir aradalar savaşı bölgeye yaymakta kararlı oldukları gibi, bölgenin dışına taşımak konusunda da fikir birlikteliğindeler.

İngiltere ve ABD’nin Güney Kıbrıs’taki üslerini genişletip,

Akdeniz’deki askeri varlıklarını artırmaları,

Hayata geçirmek üzere planlanan planlarını işaret ediyor.

Hatta bu planların gerçekleşme zamanının geldiğini gösteriyor.

İsrail Gayya Kuyusuna sürekli odun atıyor.

ABD ve İsrail suikast sezonunu açtı.

Bu kadar kısa sürede peş peşe yaşanan suikastlara karşı ülke olarak bizde daha dikkatli ve hassas olmalıyız.

Coğrafi olarak bulunduğumuz konum,

7 Ekim’den bu yana Filistin’e koşulsuz destek veren Sayın Erdoğan,

Filistin sorununa çözüm bulmak dünyayı dört dönen, samimiyetini ve cesaretini ortaya koyan tam bir devlet adamı olan Sayın Fidan,

Varken

Karşı tarafta; kendi ülkesinin başkanını öldüren, tetikçi ABD ve

terörist İsrail var. Her iki devlette kandan beslendiği için ülkemizin koruma radarlarının sonuna kadar açık olması gerekmektedir.