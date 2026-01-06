İsrail bir haftada Batı Şeria'da Filistinlilere ait 101 evi yıktı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in son bir haftada işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 101 evi yıktığını bildirdi.

İİT Medya Gözlemevi, İsrail'in 30 Aralık–5 Ocak tarihlerinde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs ile Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı işlediği suçlara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, son bir haftada işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail saldırılarının neden olduğu 124 can kaybının tespit edildiği, bu sayıya Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun doğrudan ateş açması sonucu can veren 8 kişi ile enkaz altından çıkarılanların da dahil olduğu aktarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Filistin halkına karşı sürdürdüğü saldırılarda 72 bin 496 kişinin öldüğüne, 180 bin 604 kişinin yaralandığına işaret edilen açıklamada, "İşgal güçleri ateşkese rağmen işlediği suçlara ara vermeden devam ediyor. Nitekim Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkesten beri Gazze'de 422 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu." ifadesi kullanıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun 30 Aralık-5 Ocak tarihlerinde Batı Şeria'daki şehir ve kasabalara 364 baskın düzenleyerek Filistinlilere ait 101 evi yıktığı, bu evlerden 100'ünün Tulkerim kentindeki Nur eş-Şems Mülteci Kampı'nda, bir evin de Kudüs'te olduğu aktarıldı.

İsrail bir haftada Filistinlilere karşı 1049 suç işledi

İsrail güçlerinin 30 Aralık-5 Ocak tarihlerinde 228 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çocuklara yönelik saldırılara gelince; Gazze Şeridi'nde bir kız çocuğu işgalci güçler tarafından öldürüldü, Batı Şeria'da da 3 çocuk işgalcilerin saldırısında yaralandı. Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde de Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında bir çocuk yaralandı."

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bir haftada Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinlilere karşı 62 saldırı gerçekleştirdiği, İsrailli saldırganların Filistinlilere ait ev, araç, zeytinlik ve mülklere zarar verdiği gibi insanların canlarına da kastettiği vurgulandı.

İsrail'in bir haftada işgal altındaki Filistin topraklarının farklı bölgelerinde 1049 suç ve ihlal gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'da Filistinlilerin hayvanlarını çaldığı ve onları göçe zorlamak için saldırılarını artırdığı vurgulandı.