İsrail bebek katletmeye devam ediyor! Şehitlerin fotoğrafını çekerken iki kardeşinin cenazesini gördü
İSRAİL, abluka altındaki Gaze'ye havadan bomba yağdırmaya devam ediyor. İsrail son olarak 6'sı çocuk 2'si kadın 8 Filistinliyi daha katletti. Başka bir kentte ise aynı evden 2'si çocuk 3 şehit çıktı.10 Mayıs'tan bu yana 37'si çocuk, 22'si kadın 137 Filistinli şehit oldu. Gazze'li genç, fotoğraflarını çektiği şehitlerin arasında iki kardeşinin bulunduğunu fark etti.
İsrail uçaklarının, Gazze saldırısında bu gece 8'i çocuk 11 Filistinli daha şehit oldu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 37'si çocuk, 22'si kadın 137 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı. Hastanede şehitlerin fotoğraflarını çeken Gazze'li genç fotoğrafçı, iki kardeşinin cansız bedenleriyle karşılaştı...
İsrail askerleri Şati Mülteci Kampı'ndaki bir eve bomba yağdırdı. İsrail saldırısında 6'sı çocuk, 2'si kadın 8 Filistinli daha şehit düştü. İsrail uçakları, Kuzey Gazze kentindeki Eğitim Bakanlığı çevresi ile Tel Kuleybu'ya yaklaşık 30 hava saldırısı düzenledi. Buradaki bir evde de aynı aileden 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.
Saldırıda Yasemin Hassan (31) isimli kadın ile Ebu Hatab ailesinden Yamin (5), Bilal (10) ve Yusuf (11), El-Hadidi ailesinden Muha (36), Abdurrahman (8), Suheyb (14) ve Yahya (11) şehit oldu.
Tel Kuleybu'ya düzenleden saldırıda ise El-Mensi ailesinden 2 kardeş ve Sabah ailesinden 1 kişi olmak üzere 3 Filistinli daha şehit oldu.