İsrail bebek katletmeye devam ediyor! Şehitlerin fotoğrafını çekerken iki kardeşinin cenazesini gördü

İsrail uçaklarının, Gazze saldırısında bu gece 8'i çocuk 11 Filistinli daha şehit oldu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 37'si çocuk, 22'si kadın 137 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı. Hastanede şehitlerin fotoğraflarını çeken Gazze'li genç fotoğrafçı, iki kardeşinin cansız bedenleriyle karşılaştı...