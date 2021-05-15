BIST 1.441
DOLAR 8,46
EURO 10,27
ALTIN 501,15

İsrail bebek katletmeye devam ediyor! Şehitlerin fotoğrafını çekerken iki kardeşinin cenazesini gördü

İsrail bebek katletmeye devam ediyor! Şehitlerin fotoğrafını çekerken iki kardeşinin cenazesini gördü

İSRAİL, abluka altındaki Gaze'ye havadan bomba yağdırmaya devam ediyor. İsrail son olarak 6'sı çocuk 2'si kadın 8 Filistinliyi daha katletti. Başka bir kentte ise aynı evden 2'si çocuk 3 şehit çıktı.10 Mayıs'tan bu yana 37'si çocuk, 22'si kadın 137 Filistinli şehit oldu. Gazze'li genç, fotoğraflarını çektiği şehitlerin arasında iki kardeşinin bulunduğunu fark etti.

İsrail bebek katletmeye devam ediyor! Şehitlerin fotoğrafını çekerken iki kardeşinin cenazesini gördü

İsrail uçaklarının, Gazze saldırısında bu gece 8'i çocuk 11 Filistinli daha şehit oldu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 37'si çocuk, 22'si kadın 137 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı. Hastanede şehitlerin fotoğraflarını çeken Gazze'li genç fotoğrafçı, iki kardeşinin cansız bedenleriyle karşılaştı...

117
İsrail bebek katletmeye devam ediyor! Şehitlerin fotoğrafını çekerken iki kardeşinin cenazesini gördü

İsrail askerleri Şati Mülteci Kampı'ndaki bir eve bomba yağdırdı. İsrail saldırısında 6'sı çocuk, 2'si kadın 8 Filistinli daha şehit düştü. İsrail uçakları, Kuzey Gazze kentindeki Eğitim Bakanlığı çevresi ile Tel Kuleybu'ya yaklaşık 30 hava saldırısı düzenledi. Buradaki bir evde de aynı aileden 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

217
İsrail bebek katletmeye devam ediyor! Şehitlerin fotoğrafını çekerken iki kardeşinin cenazesini gördü

Saldırıda Yasemin Hassan (31) isimli kadın ile Ebu Hatab ailesinden Yamin (5), Bilal (10) ve Yusuf (11), El-Hadidi ailesinden Muha (36), Abdurrahman (8), Suheyb (14) ve Yahya (11) şehit oldu.

317
İsrail bebek katletmeye devam ediyor! Şehitlerin fotoğrafını çekerken iki kardeşinin cenazesini gördü

Tel Kuleybu'ya düzenleden saldırıda ise El-Mensi ailesinden 2 kardeş ve Sabah ailesinden 1 kişi olmak üzere 3 Filistinli daha şehit oldu.

417