İsrail basınında Altay paniği! 'Türkiye tehlikeli bir tank üretiyor'
Türkiye'nin yerli ana muharebe tankı Altay, İsrail basınında yer aldı. "Türkiye en büyük güçler arasına katılıyor" ifadelerini kullanan İsrail gazetesi Maariv, Altay'ı "tehlikeli bir tank" olarak nitelendirdi. İşte detaylar...
Türkiye'nin 100 yıllık hayali olan milli ana muharebe tankı Altay, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi.
"Türkiye en büyük güçlere katılıyor"
Altay tankı İsrail basınının da yakın takibinde. Maariv Gazetesi, "Türkiye en büyük güçlere katılıyor: Türkiye tehlikeli bir tank üretiyor" başlıklı dikkat çeken haberinde, 20 yılı aşkın bir araştırma ve geliştirme projesinin ardından, Türk ordusunun yerli üretim ana muharebe tanklarına kavuştuğu bildirildi.
"Bağımsız savunma sanayisini temsil ediyor"
İsrailli gazete, Altay tankının hem sahada önemli bir araç hem de endüstriyel bağımsızlık sembolü olduğunu, Türkiye'nin bağımsız savunma sanayisini temsil ettiğini belirtti.
"Önemli bir dönüm noktası"
Türkiye, Altay modeli ana muharebe tanklarının ilk partisinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatına hazırlanıyor. Habere göre bu teslimat, ülkenin uzun vadeli hedefi olan savunma sanayi bağımsızlığı yolundaki önemli bir dönüm noktasını teşkil ediyor.