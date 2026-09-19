İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyon: 201 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon kapsamında, 248 şahıs hakkında yürütülen çalışmalarda 201 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 201 kişinin uyruk bilgileri incelendiğinde, 45 kişinin yabancı ülke vatandaşı olduğu belirlendi. Bunların 9’unun İsrail, 11’inin Pakistan; 2’şer kişinin ise Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas vatandaşı olduğu öğrenildi.

Ayrıca Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş uyruklu birer kişi gözaltı listesinde yer alıyor.

Buna göre, gözaltına alınan 201 kişinin 45’inin yabancı ülke vatandaşı olduğu ve yabancı uyrukluların 20 farklı ülke uyruğunda bulunduğu görülüyor.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 İsrail vatandaşının Anton Bihun, Ceni Caen, Hamsa Güneyli, İlker Hason, Karolin Hason, Sami Tovim, Yako Benhabib, Jak Levi ve Amid Ygal olduğu kaydediliyor.

OPERASYON:

Türkiye'de faaliyet gösteren İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı kapsamında 25 şirkete bağlı sözde 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yöneten şüpheliler tespit edilmiş, çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığı belirlenmişti.

Çağrı merkezleri ve finans ofislerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 191 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilere ait, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlıklarına, 80 araç ve 12 mülke el konulmuş, banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke uygulanmıştı.