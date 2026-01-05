BIST 11.702
İsrail ateşkese rağmen Lübnan’ı vurdu

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan’ın doğu ve güneyindeki Kefr Hatta, Annan, Ayn et-Tiyne ve el-Menara beldelerini hedef alan saldırılar düzenledi. Bombardımanlarda bir evin tamamen yıkıldığı, İlma eş-Şaab vadisine topçu atışları yapıldığı ve Nebatiye’ye bağlı Bırika’da bir aracın vurulması sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerinde saldırı tehdidinde bulunduğu 4 beldeyi hedef aldı.

Lübnan'da ateşkese uymayan İsrail, sık sık saldırılar düzenliyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Kefr Hatta ve Annan, doğusunda da Ayn et-Tiyne ve el-Menara beldelerini bombaladı.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki İlma eş-Şaab vadisine de topçu saldırıları düzenlediği aktarıldı.

Ayrıca, İsrail ordusunun el-Menara beldesine düzenlediği saldırıda bir evin tamamen yıkıldığı, çevresinde de maddi hasara yol açtığı kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Kefr Hatta, Annan, Ayn et-Tiyne ve el-Manara beldelerinde "Hizbullah ve Hamas'a ait hedeflere" hava saldırıları düzenleyeceklerini belirtmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Bırika beldesinde bir aracı hedef alarak 2 kişiyi yaralamıştı.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.​​​​​​​

