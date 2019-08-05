İsrail askerlerinin kurşunu ile bacağını kaybeden Naci'nin hac sevinci!
Gazze Şeridi'nde geçen yıl başlayan barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ayağını kaybeden Filistinli Ahmed Muaviye en-Naci, hac ibadeti için kutsal topraklara gelmenin sevincini yaşıyor.
İsrail ordusunun, Filistinlilerin bir yılı aşkın süredir "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında Gazze sınır hattında düzenlediği barışçıl gösterilere müdahalesi devam ederken, şehit ve yaralılara da her geçen gün bir yenisi ekleniyor.
Barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin kurşunlarına hedef olan ve sağ ayağını dizden aşağı kaybeden Ahmed Muaviye en-Naci, hac ibadetini eda etmek üzere kutsal topraklarda bulunmanın sevincini yaşıyor.
Filistinli genç, kutsal topraklardaki sevincini paylaştı. İnsanın ayağını kaybetmesinin hiç kolay bir durum olmadığını ifade ederek, sözlerine başlayan Naci, "Benim ayağım kesildi yani benden bir parça eksildi. Bu hiç de kolay değil ancak Allah'ın rahmetini de unutmamak lazım." dedi.
İsrail güçlerinin aşırı güç kullanarak müdahale ettiği barışçıl gösterilere katıldığı için pişmanlık duymadığını söyleyen Naci, şöyle devam etti: "Bizler gösterilere Allah için çıktık, siyonist düşman ve ABD'nin dayattığı politikaları reddettiğimize dair seslerimizi dünyaya duyurmak için çıktık."