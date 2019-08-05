İsrail askerlerinin kurşunu ile bacağını kaybeden Naci'nin hac sevinci!

Filistinli genç, kutsal topraklardaki sevincini paylaştı. İnsanın ayağını kaybetmesinin hiç kolay bir durum olmadığını ifade ederek, sözlerine başlayan Naci, "Benim ayağım kesildi yani benden bir parça eksildi. Bu hiç de kolay değil ancak Allah'ın rahmetini de unutmamak lazım." dedi.