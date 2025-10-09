BIST 10.854
DOLAR 41,72
EURO 48,61
ALTIN 5.401,86
HABER /  DÜNYA

İsrail askerleri 3 Türk milletvekilini götürmüştü! Vekillere ne oldu yeni gelişme var

İsrail askerleri 3 Türk milletvekilini götürmüştü! Vekillere ne oldu yeni gelişme var

İSRAİL Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'ndaki Vicdan isimli gemiye baskın yapmış ve herkesi götürmüştü. İsrail askerlerinin alıkoyduğu aktivistler arasında 2'si Saadet, 1'i Gelecek Partisi'nden 3 Türk milletvekili de vardı. Milletvekilleri ile gemiye baskın düzenlendiği anlardan itibaren iletişim kesildi ve bir daha da haber alınamadı. Türkiye duruma tepki gösterirken, Dışişleri Bakanlığı bugün yeni bir gelişme olabileceğine dikkat çekti.

Abone ol

İsrail, Gazze'ye uygulanan ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yolda olan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere uluslararası sularda dün sabah saatlerinde baskın düzenlemişti. Limana çekilen gemilerden Vicdan'da Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de yer alıyordu.

İSRİL AKLINI BAŞINA ALSIN
3 Türk vekilin durumuyla ilgili baskından bu yana haber alınabilmiş değil. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş dün Meclis oturumunda 'İsrail aklını başına almalı" diyerek şunları söylemişti:
-"Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı ve Türkiye'ye ulaştırılmalı. İsrail'in aklını başına almasını tavsiye ederiz."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: BUGÜN GELEBİLİRLER
Milletvekillerinin durumu merak konusu olurken Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yeni bir açıklama geldi. Açıklamada vekillerin durumuna ilişkin şu bilgi paylaşıldı:
-"İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’a ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz, Ashdod Limanında karaya çıkarıldıktan sonra dün gece (8 Ekim) Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına getirilmişlerdir.

-Milletvekillerimizin bugün üçüncü bir ülke üzerinden havayoluyla Türkiye’ye dönmeleri ihtimali bulunmaktadır." 

İSRAİL KİMSEYLE GÖRÜŞTÜRMÜYOR
Gelecek Partisi milletvekili olan ve İsrail'in alıkoyduğu DR. Sema Silkin Ün'ün hesabından ise şöyle bir açıklama yayınlandı:
- Milletvekillerimiz, rızaları dışında üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmek üzere şu anda havaalanında tutulmaktadır. İsrail makamları, görevli diplomatlarımızın vekillerimizle temas kurmasına kesinlikle izin vermemektedir. Bize daha önce Varşova olarak bildirilen üçüncü ülke adresi, birkaç saat önce tek taraflı olarak değiştirilmiş, ancak yeni deport noktasının neresi olduğu hâlen elçilik görevlilerimize net olarak bildirilmemiştir.

ÖNCEKİ HABERLER
Osman Bektaş Kütahya depremi sonrası uyardı! Deprem oraya ilerliyor
Osman Bektaş Kütahya depremi sonrası uyardı! Deprem oraya ilerliyor
İstanbul trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı! Adım adım ilerliyor
İstanbul trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı! Adım adım ilerliyor
Serdar Öktem suikastında talimatı veren deşifre oldu!
Serdar Öktem suikastında talimatı veren deşifre oldu!
İletişim Başkanı Duran: "Ortak Türk Alfabesi açıklaması
İletişim Başkanı Duran: "Ortak Türk Alfabesi açıklaması
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı, öğretmen atamaları...
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı, öğretmen atamaları...
Bursa su kıtlığıyla savaşıyor! "İleride su savaşları çıkabilir"
Bursa su kıtlığıyla savaşıyor! "İleride su savaşları çıkabilir"
Özgür Özel o şirketi boykot listesinden çıkardıklarını açıkladı
Özgür Özel o şirketi boykot listesinden çıkardıklarını açıkladı
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG, Halep'in iki mahallesine havan topları yerleştirdi
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG, Halep'in iki mahallesine havan topları yerleştirdi
Hamas ile İsrail ateşkes anlaşmasını onayladı Hamas'tan ve Trump'tan açıklama
Hamas ile İsrail ateşkes anlaşmasını onayladı Hamas'tan ve Trump'tan açıklama
Kütahya'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
Kütahya'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
Fed tutanaklarında yeni faiz indirimi sinyali
Fed tutanaklarında yeni faiz indirimi sinyali
Gençlerbirliği'nin yeni başkanı belli oldu
Gençlerbirliği'nin yeni başkanı belli oldu