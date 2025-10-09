İsrail askerleri 3 Türk milletvekilini götürmüştü! Vekillere ne oldu yeni gelişme var

İSRAİL Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'ndaki Vicdan isimli gemiye baskın yapmış ve herkesi götürmüştü. İsrail askerlerinin alıkoyduğu aktivistler arasında 2'si Saadet, 1'i Gelecek Partisi'nden 3 Türk milletvekili de vardı. Milletvekilleri ile gemiye baskın düzenlendiği anlardan itibaren iletişim kesildi ve bir daha da haber alınamadı. Türkiye duruma tepki gösterirken, Dışişleri Bakanlığı bugün yeni bir gelişme olabileceğine dikkat çekti.

Abone ol

İsrail, Gazze'ye uygulanan ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yolda olan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere uluslararası sularda dün sabah saatlerinde baskın düzenlemişti. Limana çekilen gemilerden Vicdan'da Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de yer alıyordu.

İSRİL AKLINI BAŞINA ALSIN

3 Türk vekilin durumuyla ilgili baskından bu yana haber alınabilmiş değil. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş dün Meclis oturumunda 'İsrail aklını başına almalı" diyerek şunları söylemişti:

-"Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı ve Türkiye'ye ulaştırılmalı. İsrail'in aklını başına almasını tavsiye ederiz."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: BUGÜN GELEBİLİRLER

Milletvekillerinin durumu merak konusu olurken Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yeni bir açıklama geldi. Açıklamada vekillerin durumuna ilişkin şu bilgi paylaşıldı:

-"İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’a ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz, Ashdod Limanında karaya çıkarıldıktan sonra dün gece (8 Ekim) Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına getirilmişlerdir.

-Milletvekillerimizin bugün üçüncü bir ülke üzerinden havayoluyla Türkiye’ye dönmeleri ihtimali bulunmaktadır."

İSRAİL KİMSEYLE GÖRÜŞTÜRMÜYOR

Gelecek Partisi milletvekili olan ve İsrail'in alıkoyduğu DR. Sema Silkin Ün'ün hesabından ise şöyle bir açıklama yayınlandı:

- Milletvekillerimiz, rızaları dışında üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmek üzere şu anda havaalanında tutulmaktadır. İsrail makamları, görevli diplomatlarımızın vekillerimizle temas kurmasına kesinlikle izin vermemektedir. Bize daha önce Varşova olarak bildirilen üçüncü ülke adresi, birkaç saat önce tek taraflı olarak değiştirilmiş, ancak yeni deport noktasının neresi olduğu hâlen elçilik görevlilerimize net olarak bildirilmemiştir.