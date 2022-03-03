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Isparta'da yine kar yağdı yine elektrikler kesildi! Okullar 1 gün tatil edildi

Isparta'da yine kar yağdı yine elektrikler kesildi! Okullar 1 gün tatil edildi

ISPARTA Şubat ayında yoğun kar yağışının ardından kesilen elektrikler nedeniyle günlerce karalığa gömülmüştü. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Isparta'yı yineden karanlığa gömdü. Kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Isparta'da yine kar yağdı yine elektrikler kesildi! Okullar 1 gün tatil edildi

3 Şubat'ta başlayan kar yağışının ardından günlerce elektriksiz kalan Isparta yine karanlığa gömüldü. Dün başlayan yoğun kar yağının ardından Isparta'nın kent merkezindeki bazı mahalleleri ile ilçelerinde yine elektrikler kesildi. 

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Isparta'da yine kar yağdı yine elektrikler kesildi! Okullar 1 gün tatil edildi

Isparta'nın bazı mahallerinde ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, elektrik kesintilerine neden oldu. Elektrik tellerinde biriken kar nedeniyle kopmalar meydana geldiğinden kent merkezindeki bazı mahallelerde kesinti yaşanıyor.

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Isparta'da yine kar yağdı yine elektrikler kesildi! Okullar 1 gün tatil edildi

Çevre illerdeki bazı elektrik dağıtım şirketleri, kentteki arızalara müdahaleye destek için ekip yönlendirdi.

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Isparta'da yine kar yağdı yine elektrikler kesildi! Okullar 1 gün tatil edildi

Karla mücadele çalışmalarına Devlet Su İşleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor. Konya Büyükşehir Belediyesinden gelen ekipler de kentteki kar küreme ve tuzlama çalışmalarına katıldı.

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