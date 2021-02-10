Isparta'da talep patladı fiyatı dudak uçuklattı! Hollanda sıraya girdi

Isparta’da ‘lavanta kokulu köy’ olarak bilinen Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde turizm değeri olan lavanta, farklı sektörlerde de kullanılıyor. Haziran ayının ortalarında başlayan ve mor renge bürünen tarlalar binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.