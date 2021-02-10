Isparta'da talep patladı fiyatı dudak uçuklattı! Hollanda sıraya girdi
ISPARTA'da koronavirüs pandemisinin ortaya çıkmasıyla birlikte lavanta yağına talep patladı. Lavanta yağının fiyatı dudak uçuklattı.
Isparta’da ‘lavanta kokulu köy’ olarak bilinen Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde turizm değeri olan lavanta, farklı sektörlerde de kullanılıyor. Haziran ayının ortalarında başlayan ve mor renge bürünen tarlalar binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.
Ağustos ayının sonunda sona eren turizm sezonunun ardından lavantalar hasat ediliyor. Hasatla birlikte fabrikalara ve üretim merkezlerine götürülen lavantaların yağı çıkartılıyor.
Isparta’da geçtiğimiz sezonda yaklaşık 5 ton lavanta yağı üretildi. Pandemin yaşandığı bu sezonda talep patlaması yaşayan lavanta yağı, adeta yok sattı.
Kuyucak Köyü Muhtarı Gürol Yılmaz, köyde yaklaşık 5 bin dekar alanda lavanta üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.