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Isparta'da korkunç olay anne-babası çocuklarını darbedip sokağa attı

Anadolu Ajansı

ISPARTA'da 12 yaşındaki çocuğunu darbederek sokağa attıkları öne sürülen anne ve baba gözaltına alındı.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde 12 yaşındaki B.Ç., anne-babası tarafından darbedilip, sokağa atıldı. Kol kemiğinde kırık olduğu tespit edilen çocuk tedaviye, anne baba ise gözaltına alındı.

Olay. Yalvaç'a bağlı Hüyüklü beldesinde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre B.Ç. isimli çocuk isimleri açıklanmayan anne-babası tarafından darbedildi. Ardından da sokağa atıldı.

Sol kolunda kırık tespit edildi

Yeğeninin yaşadıklarını öğrenen teyze, B.Ç.'yi, Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan muayenede sol kolunda kırık olduğu belirlenen B.Ç. tedaviye alındı.

Başlatılan soruşturma kapsamında anne-baba gözaltına alındı.  

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