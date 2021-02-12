Isparta'da cezaevinden patronluğa! Eski hükümlünün şimdiki hedefi bakın ne
ISPARTA'da eski hükümlü, devletten aldığı hibe desteğiyle işinin patronu oldu.
Eskiden Antalya'da seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan 52 yaşındaki Ali Yaman, 2016'da başkasına ait kredi kartını kullanınca 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumunda kaldığı sürede dikiş nakış eğitimi alan Yaman, cezaevinden tahliye olduktan sonra denetimli serbestlik sürecinde KOSGEB'in açtığı girişimcilik kursuna katıldı.
200 bin liralık makine ve hibe desteği
Isparta Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden uzmanların desteğiyle Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü ile İŞKUR Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi" ve KOSGEB Girişimcilik Projesine başvuran Yaman, toplamda 200 bin liralık makine ve hibe desteği aldı.
Isparta'daki Fatih Çarşısı'nda kendi tekstil atölyesini açan Yaman, yaklaşık 3 yıldır otellere, pansiyonlara, yurtlara ve hastanelere ürünlerini satıyor.