Isparta'da cezaevinden patronluğa! Eski hükümlünün şimdiki hedefi bakın ne

200 bin liralık makine ve hibe desteği

Isparta Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden uzmanların desteğiyle Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü ile İŞKUR Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi" ve KOSGEB Girişimcilik Projesine başvuran Yaman, toplamda 200 bin liralık makine ve hibe desteği aldı.