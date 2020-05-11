Isparta'da boşanmak isteyen eşe kezzaplı saldırı
ISPARTA’da şiddet gördüğü için boşanmak isteyen 3 çocuk annesi kadın, eşinin kezzaplı saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda yüzünün bir kısmı yanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.
ISPARTA Yedişehitler Mahallesi’nde 9 Mayıs Cuma akşamı meydana gelen olayda; iddiaya göre, işe gitmek üzere evden çıkan Melahat Ü.’ye (38) boşanmak istediği eşi M.A.Ü., kezzapla saldırdı.
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Yüzü, kolu ve elinin bir kısmı kezzaptan yanan Melahat Ü., Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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3 çocuk annesi Melahat Ü., şiddet gördüğü için eşi M.A.Ü.’ye boşanma davası açtığını belirtti.
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9 Mayıs Cuma akşamı işe gitmek için evden çıktığı sırada eşinin arkasından gelerek yüzüne kezzap attığını iddia eden Melahat Ü., “Kendisinin geldiğini görmedim, bir anda aradan çıktığını fark ettim. Arkamı döndüm, yüzüme kezzap atıldığını hissettim, yandım” dedi.
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