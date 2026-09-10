Isparta'da baraj suları çekildi fotoğraf tutkunları akın etti

Isparta'da baraj suları çekildi fotoğraf tutkunları akın etti

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde Kasımlar Barajı'nda suların çekilmesiyle, batık Darıbükü köyü yeniden gün yüzüne çıktı.

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Isparta'da baraj suları çekildi fotoğraf tutkunları akın etti - Resim: 1

Aksu ve Eğirdir ilçelerinden doğan suyun oluşturduğu Köprüçay Nehri üzerinde 2016 yılında yapımı tamamlanan Kasımlar Barajı nedeniyle Darıbükü köyü su altında kaldı.

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Isparta'da baraj suları çekildi fotoğraf tutkunları akın etti - Resim: 2

Köydeki ev sahiplerine ise farklı alanlarda yeni konut yapılarak teslim edildi. Özellikle yaz döneminde suların çekilmesiyle köyde bulunan taş evler, cami, okul, eski yapılar ve elektrik nakil hatları yeniden görünür hale geldi.

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Isparta'da baraj suları çekildi fotoğraf tutkunları akın etti - Resim: 3

Geçmişin izlerini taşıyan köyde gün yüzüne çıkan alanlar dron ile görüntülendi. Özellikle sonbaharda seyirlik görüntüler oluşturan "batık köy" doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor.

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Isparta'da baraj suları çekildi fotoğraf tutkunları akın etti - Resim: 4
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Isparta'da baraj suları çekildi fotoğraf tutkunları akın etti - Resim: 5
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Isparta'da baraj suları çekildi fotoğraf tutkunları akın etti - Resim: 6
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Isparta'da baraj suları çekildi fotoğraf tutkunları akın etti - Resim: 7
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Isparta'da baraj suları çekildi fotoğraf tutkunları akın etti - Resim: 8
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