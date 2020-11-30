Isparta’da 66 yaşındaki adam hayatında ilk kez takım elbise giydi

“Damatlık da giymedim”

Hayatında düğünü dahil hiç takım elbise giymediğini ifade eden Özyılmaz, “1980-90’lı yıllarda takım elbise yapması için bir terziyle anlaştım. Ücretinin yarısını ödedim, yarısını dikildikten sonra ödeyecektim ancak o elbise dikilmedi. Param da gitti. Hayatımda hiç takım elbise giymedim. Damatlık da giymedim. Merak ettim ancak insanın bazen ekonomik durumu iyi olmuyor, ipin iki ucu birbirine denk gelmiyor, denk gelmeyince de olmuyor. Maddi durumun zayıf olduğu için bazı isteklerin yerine gelmiyor. İlk kez takım elbise giymiş olacağım. Muhtarımız sağ olsun sana takım elbise alalım dedi. Muhtarımız bir yönetici şeklinde bir önderlik yapıyor” dedi.