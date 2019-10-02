İSPARK Cumhuriyet Gazetesi aboneliği gündeme oturdu! Hani israf olmayacaktı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK Cumhuriyet Gazetesi ile abonelik protokolü imzaladı. Twitterdan tepki yağıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiğinde 'israfa' savaş açtığını söylemişti. İBB Basın sözcüsü Murat Ongun da belediye kasasından dizilere ve medya kurumlarına akıtılan paraları açıklayıp bunun son bulacağını duyurmuştu.

Sosyal medyaya düşen İspark - Cumhuriyet protokolü haliyle çok büyük tepki aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerden İSPARK AŞ Cumhuriyet Gazetesi ile bir sözleşme imzaladı.

Sosyal medyada TT olan sözleşmeye göre İSPARK hergün 4550 adet Cumhuriyet Gazetesi satın alacak. Gazete başına 2.5 lira ödeyecek. Toplamda her gün 11.375 bin lira Cumhuriyet Gazetesi'ne gidecek.

Sözleşmede bu alımların 65 gün süreceği belirtiliyor. 1 Ocak 2019 itibariyle sözleşmeler yenileniyor.

Sultangazi'de çekilen fotoğraf

İSPARK protokolü gündeme otururken sosyal medyaya düşen bir görüntü de olay oldu. Sultangazi'de çekilen fotoğraflarda sürücü İBB'ye ait kamyondaki yakıtı bir özel aracına aktarırken görülüyor.