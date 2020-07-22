İspanyol futbolcu David Villa hakkında taciz suçlaması
ABD futbol takımlarından New York City'de staj yapan bir kadın personel, İspanyol futbolcu David Villa'nın kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti.
Yıldız futbolcu David Villa'nın adı taciz skandalına karıştı.
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İspanyol futbolcunun eski takımı New York City'de görev yapan bir stajyere tacizde bulunduğu iddia edildi.
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O dönem New York City'de stajyer olarak görev alan Skyler adlı çalışan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda, Villa'nın kendisini taciz ettiğini açıkladı.
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Skyler, "New York City'de yaşadığım taciz o kadar kötüydü ki şu an profesyonel spor beni korkutuyor. Spor alanında kalmak bana korku veriyor. Tüm kariyerimi değiştiriyorum çünkü bana yaptıkları bu aşağılık şey hayallerimi mahvetti" ifadelerini kullandı.
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