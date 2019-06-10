İspanya'yı şaşkına uğratan uyuşturucu sevkiyatı yöntemi

Polisin yaptığı açıklamada, gözaltına alınan kişilerin Kolombiya ve Venezuela vatandaşlarından oluşan bir çetenin parçası olduğu belirtildi. Ayrıca, çetenin, İspanya’dan içeri soktukları uyuşturucuyu Avrupa’nın tamamına dağıtmayı planladığı da belirtildi.