İspanya'dan İsrail'e Lübnan tepkisi: İnsanlık adına utanç verici

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'daki durumun "insanlık için utanç verici" olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklama yapan Albares, İsrail'i ve ona sessiz kalan AB'yi eleştirdi.

Albares, "Lübnan'daki durum insanlık için bir utançtır. Neredeyse bir milyon insanın yerinden edilmesi ve İsrail'in egemen bir ülkede kara işgali başlatma riski büyük bir hatadır." diye konuştu.

İsrail'in Lübnan'da İspanyol askerlerinin de yer aldığı Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücüne (UNIFIL) yönelik saldırıları ile uluslararası ve insani hukukun sistematik ihlallerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Albares, "Uluslararası hukukun savunulması ve buna ihtiyaç duyan sivillerin korunması için Avrupa'dan daha güçlü bir ses duymak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Gazze ve Batı Şeria, uluslararası toplum tarafından unutulmuştur çünkü Orta Doğu'daki savaş her tarafa yayılmaktadır." şeklinde konuşan Albares, "Gazze'de barışın henüz sağlanmadığını, buranın geleceğine ilişkin bir perspektif bulunmadığını, insani yardımların halen ulaşamadığını, Batı Şeria'daki şiddetin de hiçbir zaman sona ermediğini" belirtti.

Albares, İspanya'nın Hürmüz Boğazı'ndan geçişi korumak için AB veya BM himayesinde bir askeri misyona katılıp katılmayacağı yönündeki soruları cevapsız bırakarak, şunları kaydetti:

"İspanya'nın pozisyonu gerilimi azaltmak, müzakere masasına geri dönmektir. Çünkü sadece askeri bir çözümün çözüm olmadığını, bunun tek başına demokrasi, istikrar veya refah getirmediğini savunuyoruz."

Albares, "Avrupa sesini yükselterek, barışın sağlanması ve değerlerimizle Avrupalı vatandaşların refahının garanti edilmesi için yol gösterici olmalıdır." dedi.

