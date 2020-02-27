İspanya'da karantinaya alınan bin kişilik otel ilk kez görüntülendi
İSPANYA'nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları'nda yaklaşık 1000 turistin bulunduğu bir otel, koronavirüs (Covid-19) salgını şüphesiyle karantinaya alındı. O otel ilk kez görüntülendi.
Geçtiğimiz günlerde İtalya'da Covid-19 salgınının en çok görüldüğü Lombardiya bölgesinden tatil için Tenerife'e gelen İtalyan doktorda bu virüsün çıkması sonucu, protokol gereği oteldeki herkesin karantinaya alındığı bildirilmişti.
Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkilileri, yaklaşık bir haftadır Tenerife'de olduğu belirlenen İtalyan doktorun beraberindeki eşi ve bir aile yakınının da gözetim altına alındığını ve bu kişilere yapılan ilk koronavirüs testlerinden negatif sonuç çıktığını duyurmuştu.
Otele giriş ve çıkış yasak : İspanyol polisinin, İtalyan doktorun kaldığı oteldeki giriş ve çıkışları tamamen yasakladığı, otelde bulunan 1000 kadar turistin odalarından çıkmamalarının tavsiye edildiği belirtilmişti.
Karantinadaki oteli ajanslar fotoğrafladı. Sağlık görevlilerinin odadan dışarı mümkün olduğunda çıkılmaması uyarısında bulunduğu ve tek tek odalarda kontrol yaptığı, koronavirüs testi sonuçlarına göre oteldeki turistlerin durumunun belli olacağı ifade edildi.