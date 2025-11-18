İspanya-Türkiye maçı öncesi İspanyollardan olay manşet

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında İspanya'ya konuk olacak. Bugün 22.45'te başlayacak karşılaşma öncesinde İspanyol basınında, "Bu gece parti var" şeklinde bir manşet atıldı.

İspanya basını, Türkiye ile oynanacak kritik karşılaşmayı "prestij mücadelesi" olarak görmüyor. Rekorlar için sahaya çıkacak olan İspanya'da bu maç adeta final havasında.

A Milli Takımımız bu akşam dünya devi İspanya ile karşılaşırken, rakip cephesinde maç öncesi motivasyon zirvede. İspanyol basını, manşetleri "Bu gece parti var!" ifadeleriyle süsleyerek karşılaşmayı bir şölene dönüştürmüş durumda. İspanyol Milli Takımı, Türkiye karşısında tarihe geçme fırsatına sahip.

Tarihi seri hedefi

Kırmızı–sarılar, bu maçı kazanırsa 31 resmi maçlık yenilmezlik serisine ulaşabilir ve tarihte bunu başaran ikinci takım olacak. Bu rekor daha önce Roberto Mancini'nin Avrupa Şampiyonası'nı kazanan İtalya'sına ait.

Eleme maçlarında evde hiç kaybetmediler

İspanya, Dünya Kupası yolunda evinde oynadığı eleme maçlarında hiç yenilmeyen tek milli takım konumunda. 63 maçtır süren bu rekorun Türkiye karşısında da sürmesi hedefleniyor. Bu serinin 2033'e kadar devam etmesi, 2030'un ev sahiplerinden biri olacak İspanya'nın elemelere prestijli şekilde girmesi açısından büyük önem taşıyor.

509 dakikalık gol yememe serisi

Türkiye maçı, İspanya için savunma rekorunu genişletme fırsatı da sunuyor. Rakip filelere uzun süredir duvar ören ekip, 509 dakikadır gol yemiyor ve eleme grubunu hiç gol yemeden bitirme hedefi taşıyor.

Maçta yeni forma ilk kez giyilecek

İspanya, Türkiye karşısında yeni kırmızı–mavi formasıyla sahaya çıkacak. Beyaz ağırlıklı ikinci forma ise 27 Mart'ta Arjantin ile oynanacak Finalissima maçında tanıtılacak. İspanyol basını, Türkiye maçını bir "kutlama gecesi" olarak görse de, A Millî Takımımız sahaya rekabeti yüksek bir mücadele için çıkacak. Türkiye'nin vereceği reaksiyon ise merak konusu.

Montella: "Hazırlık maçı tadında buraya gelmedik"

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, İspanya'ya hazırlık maçı havasında gelmediklerini, kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Montella, "Bizim için çok önemli bir karşılaşma, hiçbir şekilde hazırlık maçı tadında buraya gelmedik. Bizim için ne kadar önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Motivasyonumuz çok yüksek, hepimiz için bir test olacak. İstediğimiz sonucu almak için her şeyi yapacağız. İlk maça göre daha dengeli bir oyun ortaya koymamız gerekiyor. İlk maçta şöyle bir hata yaptık, zihinsel enerjiyi ikinci maç olduğunu düşünerek daha çabuk toparlamamız gerekiyordu. Bu maçta da tabii ki kendi atak futbolumuzu oynayacağız. Zihinsel enerjimizi toplayarak geldik ve daha iyi bir maç olması için de dediğim gibi daha dengeli olmamız gerekiyor." dedi.

Fuente: En iyi kadromuzla sahaya çıkacağız

İspanya'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, en iyi kadrolarıyla kazanmak için sahada olacaklarını söyledi. Fuente, “Türkiye maçı bizim için sadece prestij anlamı taşımıyor. Dünya Kupası’na gitmek istiyoruz, taraftarımıza yönelik de bir sorumluluğumuz bulunmakta. Neredeyse birinci olarak doğrudan katılma işini tamamen bitirmiş durumdayız. Yenilmezlik serimizi 31 maça çıkarmak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz, futbolcularımın kondisyonu da çok iyi. Yarın kadromuzda bir rotasyon olmayacak, çok ciddi ve üst seviye bir maç olacak. Sorumluluğumuzu ve saygımızı ortaya koyarak maça çıkacağız. En iyi planımız ve oyunuzla sahada olacağız. Her zaman oynayacağımız maç bizim en önemli maç. Bu maçı kazanmak için en iyi kadromuzla sahaya çıkacağız. Kazanmak istiyoruz. 25 futbolcum bulunuyor, hepsi oynamak istiyor. Kim olursa olsun hepsinin kalitesi ve kapasitesine güvenimiz tam.” İfadelerini kullandı.