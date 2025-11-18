BIST 10.729
HABER /  SPOR

İspanya-Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

İspanya-Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında deplasmanda İspanya ile karşılaşıyor.

Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda İspanya ile karşı karşıya geliyor.

İSPANYA 1-0 TÜRKİYE (CANLI SKOR)

Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayerh'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Sven Jablonski olacak.

A MİLLİLER 71 YIL SONRA İLK PEŞİNDE 

İspanya ile karşılaşacak Türkiye, son Avrupa şampiyonu karşısında tarihteki ilk ve tek galibiyetini 71 yıl önce aldı.

A Milli Futbol Takımı, İspanya ile yaptığı 12 maçta sadece bir kez galip geldi. Milliler, 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibini 14 Mart 1954 tarihinde İstanbul'da 1-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekip, bu maçın ardından rakibiyle oynadığı 9 müsabakayı da kazanamadı, 6'sını yitirdi, 3'ünde berabere kaldı. Türkiye ayrıca son 8 randevuda rakibine sadece bir gol atabildi.

İLK 11'LER

İSPANYA: Unai Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Garcia, Merino, Ruiz, Yeremy, Olmo, Oyarzabal.

TÜRKİYE: Altay, Zeki Çelik, Merih, Çağlar, Samet, Ferdi, Salih, Orkun, Barış Alper, İrfan Can, Deniz Gül

STAT: La Cartuja
HAKEM: Felix Zwayer
SAAT: 22.45
YAYIN: TV8 

