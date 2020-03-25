İspanya diz çöktü NATO'dan yardım istedi koronavirüsten ölenler 10 katı deniyor

Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyayı esareti altına alırken, salgında en fazla can kaybının yaşandığı İtalya ile İran'ın Koronavirüs Bilim Kurullarından tüyler ürperten itiraflar geldi. İki ülkenin yetkili isimleri de açıklanan ölü ve hasta sayısının çok az olduğunu, gerçek rakamın en az 10 kat fazla olduğunu belirtip, çok daha kötü günlere hazırlık yapılması çağrısı yaptılar. Salgının Avrupa'daki ikinci merkezi durumundaki İspanya, NAT'dan acil solunum cihazı ve tıbbı malzeme yardımı istedi. Mekke ve Medine karantina altına alındı. İngiltere Prensi Charles, koronavirüse yakalandı. Dünyadaki son durum şöyle...