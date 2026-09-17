İspanya ayaklandı! Arda Güler için olay sözler Mbappe bile...
Real Madrid'de formunu her geçen hafta yükselten Arda Güler için İspanya'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Milli yıldızın performansı konuşulurken Kylian Mbappe ile ilgili yapılan kıyaslama futbol gündemine damga vurdu.
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Elche deplasmanında sergilediği performansla dikkat çekti. Karşılaşmada kullandığı frikik doğrudan kaleye yönelen genç yıldızın şutu, son anda kaleci Dituro'ya çarparak ağlarla buluştu. Gol, kaleciye temas nedeniyle Arda Güler yerine Dituro'nun hanesine yazıldı.
FORM GRAFİĞİ YÜKSELİŞTE
Sezonun geride kalan bölümünde performansını her geçen hafta artıran Arda Güler, Real Madrid'in önemli isimleri arasındaki yerini sağlamlaştırıyor. 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek takımının attığı gollere toplam 4 kez doğrudan katkı sağladı.
İSPANYOL BASININDAN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ
Milli futbolcunun yükselen performansı İspanyol basınının da gündeminde. Elche karşılaşmasının ardından Diario AS, Arda Güler'in takım için giderek daha önemli hale geldiğine dikkat çekerek genç oyuncunun performansına övgüde bulundu.
İSPANYOL YORUMCUDAN DİKKAT ÇEKEN KIYASLAMA
Arda Güler hakkında son olarak İspanya'nın tanınmış yorumcularından Paco Gonzalez dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Cadena COPE analisti, milli futbolcunun yetenek seviyesine vurgu yaparak yıldız oyuncuyu Real Madrid'in dünyaca ünlü golcüsü Kylian Mbappe ile kıyasladı.
Gonzalez, Arda Güler için, "Arda Güler, Kylian Mbappe ve diğer herkesten daha yetenekli bir oyuncu. Real Madrid'in tartışmasız en iyi orta saha oyuncusu" ifadelerini kullandı.
İspanyol yorumcu ayrıca Arda Güler'in pazar günü Riyad Air Metropolitano'da oynanacak derbi karşılaşmasında Real Madrid açısından kilit isimlerden biri olabileceğine dikkat çekti.