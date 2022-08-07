İsmail'in Saymaz'ın iddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez bir cemevinde Alevilerle buluşacak

Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, pazartesi günü Ankara'da bir cemevini ziyaret edeceğini yazdı.

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Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, pazartesi günü Ankara'da bir cemevini ziyaret edeceğini, organizasyona davet edilen Alevi dedeleri, Bektaşi babaları ve akademisyenlerle buluşacağını yazdı.

Saymaz'ın, Halktv.com.tr'de yer alan yazısına göre Erdoğan, Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının Kerbela'da katledildiği gün olan, Muharrem Ayı'nın onuncu günü, pazartesi akşamı Alevilerle beraber orucunu açacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen organizasyonda Başkentte bir cemevinde iftar programı düzenleneceği belirtilerek belli Alevi dedeleri ve bazı Bektaşi babaları ile akademisyenler arandı ve Ankara'ya davet edildi; ancak iftarın hangi cemevinde yapılacağı açıklanmadı. Ankara dışından gelecek olan dede ve babaların ulaşım ve konaklama masraflarının valilikler tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Dede daveti kabul etti

Saymaz'ın haberinde yer alan bilgilere göre bir dede daveti kabul etti ve pazartesi günü bulunduğu şehirden Ankara'ya gideceğini vurguladı. Ankara'da yaşayan bir dede ise iki kez arandığını, ancak bu organizasyon bir cemevinde gerçekleştirileceği için kabul etmediğini söyledi.

Bazı Alevi din adamları katılmayı reddeti

Ancak aranılan alevi din adamlarının dikkate değer bir bölümü katılmayı reddetti. İletişim Başkanlığı kaynakları ise bu ziyarete ilişkin 'elimizde böyle bir bilgi yok' dedi. İftar gerçekleştiği takdirde bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir cemevini ilk ziyareti olacak.