İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu yoğun bakımdan çıksın diye 100 kurban kesildi

Allah'a adanmış bir hayat için 100 büyük baş kurban

Vakıftan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Doğumu yeryüzüne müjde ve şeref olan, çocukluğu ve gençliği de dahil bütün hayatını Allah için sarfeden ve hala sarfetmeye devam edeni milyonlarca insanın hafız olmasına, cennet lisanı Arapçayla beraber İslami ilimler öğrenmesine ve her şeyden önemlisi Allah ile tanışmasına vesile olan, Rasulullahsız nefes bile alıp vermeyecek derece sünneti seniyyeyi yaşayan ve yaşatan, binlerce ehli sünnet alim ve Allah dostu tarafından asrımızın Müceddidi seçilen, Sultanımız Mahmut Efendi Hazretlerimizin tam manasıyla sağlık, sıhhat ve afiyetine kavuşmasına bedel olması niyetiyle bütün ihvanımız ve sevenleri adına 100 büyük baş kurban kesiyoruz.