İsmail Türüt'e Almanya'dan vize şoku

İsmail Türüt'e Almanya'dan vize şoku

Karadenizli sanatçı İsmail Türüt, vize için başvurduğu Almanya Konsolosluğu'ndan aldığı yanıt karşısında büyük şok yaşadı.

İsmail Türüt'e Almanya'dan vize şoku - Sayfa 1

Karadenizli türkücü İsmail Türüt geçtiğimiz günlerde Almanya'dan konser teklifi aldı. Türüt, gurbetçilerle buluşacak olmanın sevinciyle ekibiyle birlikte Almanya Konsolosluğu'na vize başvurusu yaptı.

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İsmail Türüt'e Almanya'dan vize şoku - Sayfa 2

Bir süre sonra Türüt'e vize çıktı ama sadece iki günlüğüne...

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İsmail Türüt'e Almanya'dan vize şoku - Sayfa 3

Ekibinin tümüne 6 ay vize verilirken kendisine sadede iki günlük giriş izni verilmesine şaşıran Türüt'e ilginç yanıt geldi.

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İsmail Türüt'e Almanya'dan vize şoku - Sayfa 4

Gelen yanıtta "Siz konserlerinizde milliyetçi ve siyasi türküler söylüyorsunuz." denildi.

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