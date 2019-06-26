İsmail Türüt'e Almanya'dan vize şoku
Karadenizli sanatçı İsmail Türüt, vize için başvurduğu Almanya Konsolosluğu'ndan aldığı yanıt karşısında büyük şok yaşadı.
Karadenizli türkücü İsmail Türüt geçtiğimiz günlerde Almanya'dan konser teklifi aldı. Türüt, gurbetçilerle buluşacak olmanın sevinciyle ekibiyle birlikte Almanya Konsolosluğu'na vize başvurusu yaptı.
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Bir süre sonra Türüt'e vize çıktı ama sadece iki günlüğüne...
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Ekibinin tümüne 6 ay vize verilirken kendisine sadede iki günlük giriş izni verilmesine şaşıran Türüt'e ilginç yanıt geldi.
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Gelen yanıtta "Siz konserlerinizde milliyetçi ve siyasi türküler söylüyorsunuz." denildi.
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