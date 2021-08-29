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İsmail Saymaz'ın o sözleri olay oldu! 'Utanmaz kadın, rezil kadın...'

İsmail Saymaz, Çorum'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "çocuğuma dokunma" diyen kadına açtı ağzını yumdu gözünü. Kadına utanmaz, terbiyesiz' diyen Saymaz, o çocuğun o kadandın alınması gerektiğini savundu. Sosyal medyada bu sözlere tepki yağıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çorum ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet etmek isterken bir kadının "Aman sakın çocuğuma dokunma, yürü" şeklindeki tepkisiyle karşılaştı. O görüntüleri CHP'nin yayın organı Halk TV'de yorumlayan İsmail Saymaz'ın o sözleri tepki çekti. 

İsmail Saymaz, o kadının sözlerini değerlendirirken, "İnsanı insan yapacak bütün değerleri bir utanmaz kadın, bir rezil kadın alaşağı ediyor. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'na 'git burdan deyip 'çocuğuma dokunma' diyor. Asıl sen o çocuğa dokunmaman lazım. Asıl bu devlet devlet olsa o çocuğu senden alması lazım. Çünkü böyle bir rezil kadın o çocuğu gayri insanı ne kadar değer varsa onla yetiştirecek. Bu çocuğa bu rezil kadının doğru bir şey öğretmesi mümkün değil" dedi. 

İsmail Saymaz'ın bu sözlerine programın moderatörü Özlem Gürses de destek verdi. İsmail Saymaz'ın bö sözlerine sosyal medyadan büyük te;pki geldi. Twitter'da #TerbiyesizİsmailSaymaz başlığı TT listesinin zirvesine yerleşti. 

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