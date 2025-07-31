İsmail Saymaz’dan şok iddia: “CHP devletle anlaştı”

Gazeteci İsmail Saymaz, gündemi sarsacak bir iddiayı kamuoyuyla paylaştı. Saymaz’a göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile devlet arasında kritik bir mutabakata varıldı.

İsmail Saymaz’ın iddiasına göre, anlaşma kapsamında belediye başkanlarına yönelik yeni bir operasyon yapılmayacak. Ekrem İmamoğlu ve CHP'li belediye başkanları serbest kalacak.

CHP ise bu mutabakatın karşılığında "Terörsüz Türkiye" adı verilen yeni süreç de iktidara destek verecek...