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İsmail Saymaz'dan dikkat çeken Süleyman Soylu yorumu! Görülmedik ölçüde aktif

Sözcü yazarı gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı canlı yayında İçişeleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili dikkat çeken yorumlar yaptı. Saymaz, "Soylu, bir ayağıyla AK Parti'ye basarken diğer ayağını da MHP'ye uzatıyor."dedi.

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Gazeteci İsmail Saymaz, KRT Akşam haberlerinde Zafer Arapkirli'ye konuştu. Saymaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Saymaz, Süleyman Soylu ile ilgili "Sıradan bir bakan değil" ifadelerini kullanırken, "görülmedik ölçüde aktif bir İçişleri Bakanı" dedi.

'Bir ayağıyla AK Parti'ye basarken diğer ayağı...' 
İsmail Saymaz, Süleyman Soylu için, "Uzun zamandır karşılaştığımız en profili keskin İçişleri Bakanı" diyen Saymaz, "Mehmet Ağar'ın da ötesine geçecek bir milliyetçi hat oluşturuyor, bir ayağıyla AK Parti'ye basarken diğer ayağını da MHP'ye uzatıyor." açıklamasını yaptı.

'MHP kendisi atasa, ancak böyle bir bakan seçerdi'
Soylu'nun MHP'nin arzu ettiği ve hayal ettiği bir İçişleri Bakanı olduğunu söyleyen Saymaz, "MHP kendisi atasa, ancak böyle bir bakan seçerdi" dedi.

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