İsmail Saymaz Talat Atilla’dan özür dileyecek mi?

“Külliye’ye çıkan CHP’li” haberini yapan gazeteci Talat Atilla, 28 Şubat’ta 6’lı masanın etrafında toplanan liderlerin davetlisiydi. Hatırlayın; Talat Atilla bu haberiyle gündemi sallarken, Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere tüm CHP’liler hakaret yarışına girmişti.

Talat Atilla’nın ne yalancılığı kalmıştı, ne de tetikçiliği…

İşin ilginç yanı, Talat Atilla hepsine birden meydan okuyor, “Haberim yalansa dava açın” diyordu. Bugüne kadar bir tek CHP’li Talat Atilla’yı dava etmedi. Dava açmadıkları gibi, Ankara’daki Bilkent Otel’e davet ederek Talat Atilla’yı akladılar.

İsmail Saymaz mesela, Talat Atilla’nın adını bu listede görünce ne düşündü acaba? Ekranda bas bas bağırıyordu, Talat Atilla’nın yalancı olduğunu haykırıyordu. Talat Atilla’nın CHP’ye iftira attığını söylüyordu. Ne oldu şimdi? Kim yalancıymış, kim iftiracıymış? Peki onca hakaret, onca iftira… bunu yapanlar şimdi Talat’tan özür dileyecek mi? Talat’ı linç edenler utanacak mı?

Diğerlerini bilmem ama Kemal Kılıçdaroğlu, Talat Atilla’yı davet ederek özür dilemiş oldu. Bakalım diğerleri Kemal Bey’i örnek alacak mı?