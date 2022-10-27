İsmail Saymaz: Biz AK Parti'nin açılımının bir parçası değiliz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Ekim Cuma günü vereceği “Türkiye Yüzyılı” resepsiyonuna davetli gazetecilerden İsmail Saymaz, önce “katılacağım” dediği davete daha sonra yaptığı açıklamayla “katılmayacağını” açıkladı.

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Daha önce AK Parti'nin davetine katılacağını ifade eden İsmail Saymaz karar değişikliğini, “Önce bana bir basın toplantısı gibi anlatılmıştı, o yüzden katılabileceğimi söyledim, sonradan farkettim ki AK Parti bizi propaganda açılımının bir parçası haline getirmek istiyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil, bu nedenle katılmayacağım” diyerek anlattı.

AK Parti bir davetle geçmişi unutturabilecek mi?

Saymaz, son 20 yılda AK Parti yönetiminin basın ve medya üzerindeki sert baskısını, yıllarca gazetecileri mahkemelerde, hapishanelerde süründürerek artırdığını anlatarak, “Bütün bu yaşananlardan sonra AK Parti bir davetle geçmişi unutturabilecek mi?” diye sordu.

Saymaz’ın davete katılmama açıklaması öncesinde ise Halk TV’nin yönetim kurulunda konunun değerlendirildiği ve Cumhurbaşkanının davetine katılmama kararına varıldığı da resmi açıklamayla duyuruldu.

İsmail Saymaz, gazeteci Kadri Gürsel’le birlikte sürdürdüğü “Konuşmasak Olmaz” başlıklı TV programında ayrıca, AK Parti’nin ya da MHP’nin başka faaliyetlerini kendi istediği zamanlarda, kendi inisiyatifi ile izlemeyi düşündüğünü de sözlerine ekledi.