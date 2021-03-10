İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'den şaşkına çeviren iddialar
Fox TV Çalar Saat programcısı İsmail Küçükkaya'dan boşanan Eda Demirci'den bomba açıklamalar geldi.
FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya’dan üç kez şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açan eski eş Eda Demirci, Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'nü alan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü’ye sert tepki gösterdi. Eda Demirci, şiddet gördüğü dönem Canan Güllü ile görüşmeye gittiğini, ancak kendisini dinlemediğini iddia etti. Canan Güllü’nün evli olduğu dönemde İsmail Küçükkaya’nın yanında olduğunu dile getirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'nü Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü 'ye verdi. Bu ödüle gazeteci İsmail Küçükkaya'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanan Eda Demirci tepki gösterdi. Demirci, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, eşinden şiddet gördüğü dönemde Güllü'nün kendisini dinlemediğini ifade etti.
Canan Güllü'ye verilen Cesur Kadınlar Ödülü'ne tepki gösteren Demirci, "Dalga geçiyorlar resmen. Neyin cesaretiydi? Beni dinlememek bir cesaretti herhalde. Beni dinlememenin cesaretinin ödülünü aldı. Beni dinlemedi, çünkü ya ben doğru söylüyorsam o kanala artık çıkamayacaktı. Güçlünün yanında olmayı tercih etti" dedi.
Eda Demirci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Canan Güllü benim değil, güçlünün yanında oldu" dedi ve ekledi: