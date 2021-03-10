İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'den şaşkına çeviren iddialar

Canan Güllü'ye verilen Cesur Kadınlar Ödülü'ne tepki gösteren Demirci, "Dalga geçiyorlar resmen. Neyin cesaretiydi? Beni dinlememek bir cesaretti herhalde. Beni dinlememenin cesaretinin ödülünü aldı. Beni dinlemedi, çünkü ya ben doğru söylüyorsam o kanala artık çıkamayacaktı. Güçlünün yanında olmayı tercih etti" dedi.