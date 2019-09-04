İsmail Küçükkaya Fatih Portakal'la fotoğrafını paylaştı Fox TV için tarih verdi
Fox TV ekranlarında sabah ve akşam en çok izlenen haber programlarının sunucuları olan İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal'ın izleyicilerle buluşma tarihi belli oldu.
Hem iş arkadaşı hem de yakın dost oldukları bilinen İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal'ın haber programları için beklenen haber geldi. Yaklaşık 2.5 ay ekranlardan uzak kalan ikiliden İsmail Küçükkaya, sosyal medya hesabından iş arkadaşıyla paylaşım yaparak tarih verdi.
Hem Twitter hem de Instagram hesabından paylaşımlar yapan Küçükkaya, "Günaydın Türkiyem. Biz 16 Eylül’de dönüyoruz." dedi. Küçükkaya'nın tweetine binlerce beğeni yağınca Küçükkaya "Vay be. Ne kadar özlemişsiniz. Bilseydik... En azından bir iki hafta önce başlardık işe. Neyse arkadaşlar. Üzülmeyelim. Az kaldı. 16 Eylül’de başlıyoruz." ifadesini kullandı.
Kovulduğu söyleniyordu: Geçtiğimiz aylarda İsmail Küçükkaya'nın kovulduğu haberleri gündeme gelmiş ancak FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, İsmail Küçükkaya hakkında ortaya atılan iddiaları yalanlamıştı.
Peki İsmail Küçükkaya kimdir?
Küçükkaya, 20 Ocak 1972 tarihinde Kütahya, Simav’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Kütahya’da tamamladı. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden 1993 yılında mezun oldu.