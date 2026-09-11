İsmail Kartal'ın koltuğuna bomba talip! O gelirse yer yerinden oynar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin 18 yıl sonra döndüğü Devler Ligi'ndeki ilk maçının ardından ise teknik direktör İsmail Kartal sürpriz bir karar aldı.

İSMAİL KARTAL İSTİFASINI AÇIKLADI

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, "Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyor ve istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM: GÖREVİNİN BAŞINDADIR

Kartal'ın açıklamasının ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım devreye girdi. İstifa kararını kabul etmeyen Yıldırım, "İsmail Kartal görevinin başındadır" dedi.

VOLKAN DEMİREL: NE ZAMAN DERLERSE GÖREVE HAZIRIZ

İsmail Kartal'ın istifa açıklamasının ardından Volkan Demirel'in sözleri de dikkat çekti. Desidero Sports'un haberine göre Demirel, Fenerbahçe'den teklif gelmesi durumunda göreve hazır olduğunu söyledi. Demirel, "Bize teklif gelmez... Ne zaman derlerse göreve hazırız" ifadelerini kullandı.

SİNAN ENGİN DE VOLKAN DEMİREL'İ İŞARET ETTİ

Asist Analiz programında Fenerbahçe'deki gelişmeleri değerlendiren Sinan Engin de teknik direktörlük için Volkan Demirel'in ismini gündeme getirdi.

Engin, "Ben Aziz Yıldırım'ın yerinde olsam Volkan Demirel'e Fenerbahçe'yi teslim ederim. Allah yolunu açık etsin. Fenerbahçe taraftarı da Volkan Demirel'e 'Hayır' demez. Volkan Türkiye'yi, Fenerbahçe'yi biliyor" dedi.