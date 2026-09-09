İsmail Kartal’ın "Kaspirino" gafı sosyal medyayı salladı! Kaspirino kimdir, kimi kastetti?

Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden teknik direktör İsmail Kartal, düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği ifadelerle sosyal medyanın gündemine oturdu. Takımının taktiksel yapısı ve Avrupa futbolundaki örnek teknik adamlardan bahsettiği sırada İtalyan çalıştırıcı Gian Piero Gasperini’nin ismini dile getirmek isteyen Kartal, "Kaspirino" ifadesini kullandı. İsmail Kartal’ın bu renkli ve kendine has telaffuzu kısa sürede X (Twitter), Instagram ve TikTok gibi platformlarda binlerce kez paylaşıldı ve trend listelerine girdi. Peki, İsmail Kartal’ın kastettiği "Kaspirino" yani Gian Piero Gasperini kimdir, kariyeri nasıl? İşte futbolseverlerin merak ettiği tüm detaylar…

KASPİRİNO (GİAN PİERO GASPERİNİ) KİMDİR?

İsmail Kartal’ın "Kaspirino" diyerek gündeme getirdiği isim, İtalyan futbolunun en saygın ve başarılı teknik adamlarından biri olan Gian Piero Gasperini’dir. 26 Ocak 1958 tarihinde İtalya'da doğan 68 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, özellikle Atalanta takımının başında sergilediği hücum futbolu ve yakaladığı tarihi başarılarla dünya futbolunda adından sıkça söz ettirdi.

GASPERİNİ'NİN KARİYERİ VE FUTBOL TARZI

Teknik direktörlük kariyerine Juventus altyapısında başlayan Gasperini; Crotone, Genoa ve Inter gibi kulüpleri çalıştırdı.2016 yılında göreve geldiği Atalanta'da uyguladığı 3-4-2-1 / 3-5-2 dizilişi, adam adama yüksek pres ve tempolu hücum futboluyla İtalyan ekibini UEFA Şampiyonlar Ligi'nin düzenli katılımcısı haline getirdi. Deneyimli çalıştırıcı, Atalanta ile UEFA Avrupa Ligi kupasını da müzesine götürme başarısı gösterdi.

İSMAİL KARTAL’IN GAFI SOSYAL MEDYADA NASIL KARŞILANDI?

İsmail Kartal’ın basın toplantısında dile getirdiği "Kaspirino" kelimesi, futbolseverler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından tebessümle karşılandı.Kısa sürede mizahi görseller ve videolarla paylaşılan bu ifade, spor kamuoyunda günün en çok etkileşim alan ve paylaşılan içeriklerinden biri oldu.