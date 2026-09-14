İsmail Kartal'dan zemin isyanı: Ayakta duramadılar

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"GALİBİYET İÇİN HER ŞEYİ YAPTIK"

"Galibiyet için her şeyi yaptık ama sadece gol atamadık. Galibiyet için yetersiz olan bir şey yok, yeterli olan her şeyi yaptık ama bir gol atamadık."

"GAZİANTEP ŞEHRİNE YAKIŞMAYAN BİR ZEMİN VARDI"

"Gaziantep şehrine yakışmayan bir zemin vardı. Net pozisyonlarımız var, direkler var. Galibiyet için geldik ama olmadı. Oyunun hakkı galibiyetti ama olmadı. Önümüze bakacağız. "

"ZEMİNİNDEN DOLAYI BAŞARAMADIK"

"İlk yarı zemini herkes gördü, bazı pozisyonlarda oyuncularımız ayakta duramadı. Pas yapan takımız, pas yapamadık. Topu kendi elimizde tutamadık. Gol pozisyonlarına girdik, rakibi topla oynayarak koşturmak isterdik ama saha zemininden dolayı başaramadık. Rakibe pozisyon vermeden tek kale gibi ikinci yarı maç oynadık ama golü atamadık."