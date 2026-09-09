İsmail Kartal'dan Roma maçı öncesi flaş açıklama: ''Bir kurgumuz olacak''

Fenerbahçe'nin teknik patronu İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının açılış haftasında kendi taraftarları önünde Roma ile oynayacakları zorlu maç öncesinde basının karşısına geçerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Asensio'nun Sakatlığı Devam Ediyor"

Sakatlığı devam eden Marco Asensio’nun forma giyemeyeceğini belirten Kartal, “Asensio'nun sakatlığı devam ediyor. Elimizde çok değerli oyuncular var, Asensio ve Guendouzi'yi aratmayacaklar ve ellerinden geleni yapacaklar.” ifadelerini kullandı.

"Roma'nın Bütün Analizlerini Yaptık"

Roma maçına yönelik hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladıklarını belirten tecrübeli teknik adam, “Roma maçı ile ilgili çalışmalarımızı hemen hemen tamamladık. Bu akşam küçük bir taktik idmanı olacak. Roma'nın bütün analizlerini yaptık. İyi çalıştık. Güzel antrenmanlar yaptık.” dedi. Rakiplerinin form durumuna dikkat çeken Kartal, “Roma, tarihinin en güçlü kadrosuna sahip. Şu anda formdalar ve ligde 3 maçı da kazandılar. 2 senedir Gasperini ile çalışıyorlar.” şeklinde konuştu.

"Taraftarımız Her Zaman Olduğu Gibi Bizim İçin İtici Güç Olacak"

Fenerbahçe’nin maça hazır olduğunu vurgulayan Kartal, “Sadece savunma değil, hücum anlamında da rakibin eksikliklerini tespit ettik. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarımız her zaman olduğu gibi bizim için itici güç olacak. Biz kendimize güveniyoruz.” ifadelerini kullandı. Roma’ya özel bir plan hazırladıklarını açıklayan Kartal, “Roma'ya göre bir kurgumuz olacak. Onların boşluklarından faydalanmak isteyen bir Fenerbahçe olarak mücadele edeceğiz.” dedi.

"Yarınki Maçta Roma'ya Göre Farklı Bir Dizilişimiz Olacak"

Takımındaki oyuncuların farklı sistemlere uyum sağlayabildiğini dile getiren Kartal, “Tüm oyuncularımız değerli, her sistemde oynamayı bilen oyuncular ve yarınki maçta Roma'ya göre farklı bir dizilişimiz olacak.” diye konuştu.

"Oyunu Riske Ettikleri Alanları Kullanarak Sonuç Almaya Çalışacağız"

Roma’nın pres gücüne de değinen Kartal, “Tamamen geçişe uygun bir oyun oynamayacağız. İyi bir takım, sahanın her yerinde pres yapıyorlar ve kendilerine göre oyunu riske ettikleri alanlar var. Biz bunları kullanarak sonuç almaya çalışacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

"Şu Anda Kendimden ve Oyuncularımdan Çok Eminim"

Şampiyonlar Ligi’ne 18 yıl sonra dönmenin önemine vurgu yapan Kartal, sözlerini şöyle tamamladı: “18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için çok mutluyuz. Bunu hep birlikte başardık. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maça çıkacağız. Çok heyecanlıyız. Kim oynarsa oynasın, herkesin elinden geleni yapacağını biliyorum ve görüyorum. Şu anda kendimden ve oyuncularımdan çok eminim.”