İsmail Kartal Fenerbahçe'den neden istifa etti : 'Bir daha asla...' Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, basın toplantısında yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu. İsmail Kartal, "Bir daha asla geri dönmemek üzere istifa ediyorum" dedi.